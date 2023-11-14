На лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м²

З 9 грудня на набережній торговельно-розважального комплексу River Mall, що на Осокорках, запрацює «Кришталева ковзанка».

Льодовий майданчик буде розташований просто неба і матиме площу 1600 м². На локації розташуються декорації, фотозони й святкова ялинка у формі кристала.

Крім того, на території працюватимуть велика італійська карусель і фуд-корт із вуличною їжею та гарячими напоями.

Відвідувачам ковзанки будуть доступні зони для переодягання й комірки для зберігання речей. Також усі охочі зможуть позайматися з професійними інструкторами.

Під час повітряної тривоги ковзанка припинятиме роботу, а відвідувачам рекомендуватимуть пройти до укриття, що знаходиться на підземному паркінгу ТРЦ. Після відбою можна буде повернутися на ковзанку, предʼявивши вхідний квиток.

Для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин діятимуть знижки. Вхід на територію зимового містечка буде вільним.

Ковзанка працюватиме з 9 грудня по 28 січня за адресою Дніпровська набережна, 12.

Графік роботи: вихідні та святкові дні — з 10:00 до 22:00, будні дні — з 12:00 до 22:00.

Вартість: від 370 грн, катання безлімітне, ковзани входять у вартість.