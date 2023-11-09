На Софійській площі встановлять новорічну ялинку за кошт меценатів

Цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі встановлять за кошти меценатів.

Про це виданню «Вечірній Київ» повідомив очільник компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Folk Ukraine традиційно займалася підготовкою Нового року в столиці.

Те, як саме декоруватимуть святкову локацію, повідомить особисто мер Києва Віталій Кличко. Оздоблення, так само як і ялинку, профінансують меценати.

«Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки», — повідомив Ігор Добруцький.

Раніше ми писали, що в Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами.

Фото: КМДА