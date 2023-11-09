На Софійській площі встановлять новорічну ялинку за кошт меценатів

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Ірина Маймур
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Цьогоріч новорічну ялинку на Софійській площі встановлять за кошти меценатів.

Про це виданню «Вечірній Київ» повідомив очільник компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Folk Ukraine традиційно займалася підготовкою Нового року в столиці.

Те, як саме декоруватимуть святкову локацію, повідомить особисто мер Києва Віталій Кличко. Оздоблення, так само як і ялинку, профінансують меценати.

«Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки», — повідомив Ігор Добруцький.

Раніше ми писали, що в Харкові станції метро почали прикрашати новорічними гірляндами.

Фото: КМДА

Опубліковано: 09 листопада 2023
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