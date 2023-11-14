У Дніпровському районі облаштували новий сквер з артоб’єктами: фото

На вулиці Алматинській у Дніпровському районі столиці з’явився новий сквер з артоб’єктами.

Про це повідомляють у КМДА.

Сквер створили за ініціативи та кошт меценатів — індійської групи фармацевтичних компаній «Кусум». До облаштування території доєдналися працівники КП УЗН Дніпровського району.

У сквері площею майже один гектар висадили 60 дерев, понад 200 кущів, близько тисячі злаків та декоративних трав, зокрема ліквідамбри смолоносні, вишні дрібнопильчаті, клени Фрімана, платани іспанські, сосни гірські, спіреї, туї, магнолії та інші зелені насадження.

Окрасою локації стали артоб’єкти українського митця Петра Антипа «Скіфська Діана» та «Пам’ятник каменю».

Роботи з облаштування скверу тривали з квітня до жовтня 2023 року. За цей час працівники КП УЗН Дніпровського району вирівняли територію, видалили порослі та розчистили зарості, влаштували освітлення та полив, встановили паркан, лави та урни, здійснили озеленення.

Раніще ми писали, що на Контрактовій площі висадили 25 сакур.

Фото: КМДА, Олексій Самсонов