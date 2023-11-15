У Києві відбудеться книжковий фестиваль Kyiv Book Weekend

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Наталія Габрух
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У столиці пройде книжковий фестиваль Kyiv Book Weekend. Про це організатори події повідомляють у соцмережах.

Захід відбудеться 8-10 грудня у Павільйоні №1 Міжнародного виставкового центру. Зазначається, що на подію завітають автори та видавці, письменники та блогери.

На книжковому ярмарку буде представлено понад 100 видавництв. Підписати екземпляр книжкової новинки всі охочі зможуть під час автограф-сесій на центральній площі павільйону.

Серед запрошених спікерів: Сергій Плохій, Люко Дашвар, Марія Титаренко, Емма Антонюк, Сергій Демчук.

Гості книжкового фестивалю зможуть побувати:

  • на презентації книжкових прем'єр;
  • зустрічі з улюбленими письменниками;
  • дискусіях на актуальні теми;
  • на окремій дитячій програмі;
  • у просторі для прихильників коміксів, манги та аніме.

Раніше ми писали, що біля Майдану Незалежності відкрили «Книгарню-кавʼярню Старого Лева».

Фото: Борис Корпусенко.

Опубліковано: 15 листопада 2023
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