У Львові знищили ще одне мозаїчне панно

На фасаді стадіону СКА, що знаходиться у Львові на вул. Клепарівській, 39а знищили мозаїчне панно. Мозаїка була занесена до реєстру пам'яток. Про це повідомляє автор спільноти Ukrainian Modernism, Дмитро Соловйов.

Панно створила в 1984-1986 роках група художників на чолі з Ігорем Сиротинським. Робота складалась з 8 сюжетів, що зображали спорт і армію. Площа мозаїчного панно — 430 квадратних метрів.

«Художники виклали зі смальти велотрек, стрільбу з луку, важку атлетику, біг, футбол, гімнастику та багато інших сюжетів. Мозаїку знищили в рамках забудови з іншого боку паркану. Всі сюжети знищили», — підкреслює Дмитро Соловйов.

Це вже друга мозаїка з охоронного списку, яку знищили за останні два місяці у Львові.

Раніше ми писали, що 20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит».

Фото: Дмитро Соловйов.