20 мозаїк Львова отримають міжнародний пам’яткоохоронний знак «Блакитний щит»

У Львові 20 мозаїк позначать міжнародним пам’яткоохоронним знаком «Блакитний щит».

Про це повідомила в.о. керівника управління охорони історичного середовища ЛМР Наталія Алєксєєва, пише "Твоє місто".

Відомо, що наразі ознаковано вже кілька мозаїк, зокрема на вул. Медової Печери, 71, вул. Промисловій, 39 та вул. Керченській, 8.

«Ще в 2019 році міськрада сформувала список цінних мозаїк, але змінюються власники будівель з мозаїками і питання стосовно збереження цих творів не тримається в фокусі. Тому, для підсилення інформування про цінність та збереження цих мозаїк як об’єктів культурної спадщини, ми вирішили ознакувати їх емблемою «Блакитний щит», – зазначила Наталія Алєксєєва.

З наявних коштів замовили 20 табличок. На решті мозаїк емблему «Блакитний щит» планують розмістити вкінці цього – на початку наступного року.

«Блакитний щит» – це захисна емблема Гаазької конвенції про охорону культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Конвенція була ратифікована у 1954 році 130 країнами світу. Разом з двома її протоколами є основною міжнародною угодою, яка встановлює правила захисту культурної спадщини під час збройних конфліктів.

Фото: Роман Балук