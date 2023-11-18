На Подолі замість реставрації пам’ятку архітектури завісили банером

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Наталія Габрух
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На вулиці Сагайдачного, 20/2, замінили банер на пам’ятці архітектури. Про це повідомляє активіст Дмитро Перов у соцмережах.

Мова йде про садибу 1830-х рр. та флігель, що належали ювеліру козацько-міщанського походження Федору Коробці. У білій будівлі тривалий час знаходився воєнкомат, який згодом закрили, а майно в 2010-х рр. приватизувала сімʼя Януковичів. Наразі садиба перебуває в занедбаному стані.

У жовтні 2023 року на майданчику публічних закупівель Prozorro був реалізований тендер на закриття памʼятки новим полотном. Загальний кошторис склав майже 400 тис. грн.

Як відомо, 2005 року фірма «Аквадон» отримала дозвіл на реконструкцію будівлі, що була у власності тергромади. 2009 року Київрада передала будинок у володіння цьому підприємству. 2012 року садиба отримала статус пам'ятки національного значення. Тоді «Аквадон» уклав охоронний договір з Управлінням охорони культурної спадщини і зобов'язався відновити будівлю.

Але реконструкцію кам'яниці власник так і не здійнив, тільки завісив її банером. Водночас за 2014 по 2018 роки продовжувалися суди щодо договору між Київрадою та «Аквадоном». Зрештою у 2018-му Верховний Суд ухвалив рішення щодо повернення пам'ятки київській громаді.

Раніше ми писали, що у Шостці ресторан закрив банером цінну мозаїку.

Фото: Дмитро Перов.

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Опубліковано: 18 листопада 2023
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