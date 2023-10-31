На Подолі замінять банер на занедбаній історичній садибі за майже 400 тисяч грн

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Ірина Маймур
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На вулиці Сагайдачного, 20/2 замінять банер на особняку Федора Коробки за майже 400 тисяч грн. Наразі садиба перебуває в занедбаному стані.

Тендер на закупівлю банерного полотна нещодавно з’явився на сайті Prozorro.

Замовником робіт є КП «Київжитлоспецексплуатація», а їхня вартість становить 379 500 грн.

Учасником тендеру був тільки ФОП Яремич Леонід Олександрович. 18 жовтня з ним уклали договір на виконання робіт. Встановити банер мають до 30 листопада.

На вулиці Сагайдачного, 20/2 розташована двоповерхова садиба Федора Коробки. Її звели у 1830 році.

2005 року фірма «Аквадон» отримала дозвіл на реконструкцію будівлі, що була у власності тергромади. 2009 року Київрада передала будинок у володіння цьому підприємству. 2012 року садиба отримала статус пам'ятки національного значення. Тоді «Аквадон» уклав охоронний договір з Управлінням охорони культурної спадщини і зобов'язався відновити будівлю.

Але реконструкцію кам'яниці власник так і не здійнив, тільки завісив її банером. Водночас за 2014 по 2018 роки продовжувалися суди щодо договору між Київрадою та «Аквадоном». Зрештою у 2018-му Верховний Суд ухвалив рішення щодо повернення пам'ятки київській громаді.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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