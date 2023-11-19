Фільм про виноробів «Поранена земля» переміг на іспанському бієнале

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Наталія Габрух
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Документальний фільм «Поранена земля» (Wounded Land) здобув головний приз журі Most Festival – Wine International Film Festival в Іспанії. Про це пише The Village Україна.

Фільм присвячений українцям-виноробам, які незважаючи на війну продовжують працювати. Приз забрав Роман Заяць, український журналіст, автор сценарію, режисер фільму та засновник медіапроєкту «Серцевина».

«Ця нагорода для всіх, хто працює на землі, хто збирає виноград, минаючи міни та ракети, і наперекір обставинам робить вино, чудове вино. Це нагорода тим виноробам, сомельє, підприємцям, які загинули. І як журналіст скажу, що це, зокрема, нагорода для всіх медійників, які, щоби розказати світу про справжні жахіття війни, також втратили своє життя. Заради нашого майбутнього життя», – сказав Роман на врученні нагороди.

Фільм розрахований на іноземну аудиторію, яка зможе більше дізнатись про війну з особистих історій людей.

Ідею «Пораненої землі» придумала команда медіапроєкту «Серцевина». Три з половиною роки вони популяризують якісне українське вино та виноробів.

Раніше ми писали, вино і війна: Як українські винороби працюють під обстрілами і отримують міжнародні відзнаки.

Фото: The Village Україна.

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Опубліковано: 19 листопада 2023
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