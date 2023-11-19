Фільм про виноробів «Поранена земля» переміг на іспанському бієнале

Документальний фільм «Поранена земля» (Wounded Land) здобув головний приз журі Most Festival – Wine International Film Festival в Іспанії. Про це пише The Village Україна.

Фільм присвячений українцям-виноробам, які незважаючи на війну продовжують працювати. Приз забрав Роман Заяць, український журналіст, автор сценарію, режисер фільму та засновник медіапроєкту «Серцевина» .

«Ця нагорода для всіх, хто працює на землі, хто збирає виноград, минаючи міни та ракети, і наперекір обставинам робить вино, чудове вино. Це нагорода тим виноробам, сомельє, підприємцям, які загинули. І як журналіст скажу, що це, зокрема, нагорода для всіх медійників, які, щоби розказати світу про справжні жахіття війни, також втратили своє життя. Заради нашого майбутнього життя», – сказав Роман на врученні нагороди.

Фільм розрахований на іноземну аудиторію, яка зможе більше дізнатись про війну з особистих історій людей.

Ідею «Пораненої землі» придумала команда медіапроєкту «Серцевина». Три з половиною роки вони популяризують якісне українське вино та виноробів.

Раніше ми писали, вино і війна: Як українські винороби працюють під обстрілами і отримують міжнародні відзнаки.

Фото: The Village Україна.