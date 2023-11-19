На Київщині вилікували 260-річний дуб і облаштували в ньому житло для птахів

У Боярці на Київщині вилікували 260-річний дуб, який постраждав внаслідок сильного буревію. На місці утвореної порожнечі всередині дерева облаштували житло для птахів і кажанів. Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський у соцмережах.

Через анатомічну ваду розвилки вікового дерева почалося заселення патогенним грибом і прогресування прихованої гнилі. Досягнувши критичної межі, частина дерева відірвалась від основного стовбура, відкривши на показ величезну ушкоджену ділянку.

«Такі дерева в нашій країні і не тільки, списують як аварійні та безнадійні. Але не у мене. Вирішили поборотися за подальше життя дерева, і цього разу не стандартно, а з користю для братів наших менших», — пише Володимир Ветроградський.

У порожнечу дерева, яку зафарбували спеціальним розчином, вмонтували житловий фонд для кажанів та дрібних птахів.

«Поки дуб затягуватиме величезну рану, він буде прихистком для тих, кому часто не вистачає житла в нашому стерильному середовищі життя. А це на майбутні 50-60 років», — коментує Ветроградський.

Раніше ми писали, що вікові дуби на Святошині оголосили ботанічною пам’яткою природи «Два брати».

Фото: Володимир Ветроградський.