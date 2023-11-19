У Києві відкрили укриття на 800 людей зі спортзалом і навчальними класами

У Київській гімназії № 62, що у Дарницькому районі Києва, облаштували укриття зі спортзалом та кімнатами для навчання. Про це у соцмережах повідомляє заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

Площа укриття становить майже 500 квадратних метрів. Під час повітряної тривоги тут одночасно можуть перебувати 800 людей. Це можуть бути як учні гімназії, так і мешканці сусідніх будинків.

В укритті є навчальні класи та спортзали, а також туалети та інші приміщення.

В цього укриття є орендатор, який проводить заняття з єдиноборств для дітей. Тому, коли тривог немає в укритті проводять спортивні заняття.

На облаштування укриття витратили трохи більше 2 млн грн. Тимур Ткаченко підкреслює, що це незначна сума для такого обсягу робіт.

Частину коштів виділили з державного та місцевого бюджетів, ще частину надала місцева спортивна секція, яка орендує деякі приміщення.

Раніше ми писали, що на Київщині облаштували протирадіаційне укриття площею понад 1000 м².

Фото: Тимур Ткаченко.