На Київщині облаштували протирадіаційне укриття площею понад 1000 м²

У Новосілках на Київщині відкрили протирадіаційне укриття в ліцеї «Ерудит». Сховище має площу майже 1075 м². Його капітально відремонтували за 4 місяці.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

В укритті можуть одночасно перебувати 590 людей.

У сховищі облаштували вентиляційну систему, що дає змогу залишатися там щонайменше 48 годин поспіль. Приміщення опалюється за допомогою котельні, радіатори обладнані термостатичними клапанами для регулювання температури повітря. Є централізоване водопостачання, а також запаси бутильованої води. Передбачено безперебійне електропостачання.

У разі зникненні напруги змонтований потужний генератор автоматично запускається. В укритті є приміщення для зберігання продуктів, а також кімната для надання медичної допомоги з необхідними медикаментами. Один із чотирьох входів у сховище пристосували для маломобільних груп населення.

Під час навчального процесу в разі оголошення тривоги в укритті зможуть перебувати діти й педагоги. В інший час воно буде доступним для мешканців громади.

Раніше ми писали, що на Троєщині облаштували сучасне укриття з автоматичним відкриттям дверей.

Фото: Руслан Кравченко