У грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна»: що там буде

З 9 грудня по 17 березня на ВДНГ працюватиме «Зимова Країна». Про це повідомляють у пресслужбі ВДНГ.

Цього року проєкт запускається під гаслом «Поділись світлом» — ця назва означатиме не тільки можливі блекаути, а й взаємодопомогу фізичну та моральну.

З оновлень — «Зимова Країна» представить імерсивну виставку-казку крижаних скульптур під назвою «Снігова королева». Біля Оранжереї можна буде завітати до «Illuminarium. Магія світла» – великої експозиції, яка складається з яскравих ілюмінованих інсталяцій. А Universum Hall у павільйоні №6 презентує насичену концертну програму. Також заплановано благодійні джазові й симфонічні вечори на підтримку ЗСУ (5 ОШБр) і різдвяні музичні шоу для малечі та дорослих.

На центральній площі вже традиційно запрацює ковзанка площею 2500 квадратних метрів. Біля центрального входу розмістять різдвяний ярмарок, святкову ялинку, Венеціанську карусель і колесо огляду.

Ближче до ковзанки буде розташований великий фуд-корт зі стравами на грилі, фаст-фудом, солодощами й напоями. Також облаштують екскурсійний паровоз по павільйону під назвою «Північний експрес».

У павільйоні №1, на гостей чекатиме локація «Диносвіт» із великими аніматронними моделями динозаврів. А у павільйоні №2 розташується «Різдвяна Фабрика Мрій». У павільйоні №9 відбудеться святкове шоу з Сантою та ельфами.

Раніше ми писали, що біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку.

Фото: ВДНГ.