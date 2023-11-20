У грудні на ВДНГ відкриється «Зимова Країна»: що там буде

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Наталія Габрух
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З 9 грудня по 17 березня на ВДНГ працюватиме «Зимова Країна». Про це повідомляють у пресслужбі ВДНГ.

Цього року проєкт запускається під гаслом «Поділись світлом» — ця назва означатиме не тільки можливі блекаути, а й взаємодопомогу фізичну та моральну.

З оновлень — «Зимова Країна» представить імерсивну виставку-казку крижаних скульптур під назвою «Снігова королева». Біля Оранжереї можна буде завітати до «Illuminarium. Магія світла» – великої експозиції, яка складається з яскравих ілюмінованих інсталяцій. А Universum Hall у павільйоні №6 презентує насичену концертну програму. Також заплановано благодійні джазові й симфонічні вечори на підтримку ЗСУ (5 ОШБр) і різдвяні музичні шоу для малечі та дорослих.

На центральній площі вже традиційно запрацює ковзанка площею 2500 квадратних метрів. Біля центрального входу розмістять різдвяний ярмарок, святкову ялинку, Венеціанську карусель і колесо огляду.

Ближче до ковзанки буде розташований великий фуд-корт зі стравами на грилі, фаст-фудом, солодощами й напоями. Також облаштують екскурсійний паровоз по павільйону під назвою «Північний експрес».

У павільйоні №1, на гостей чекатиме локація «Диносвіт» із великими аніматронними моделями динозаврів. А у павільйоні №2 розташується «Різдвяна Фабрика Мрій». У павільйоні №9 відбудеться святкове шоу з Сантою та ельфами.

Раніше ми писали, що біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку.

Фото: ВДНГ.

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Опубліковано: 20 листопада 2023
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