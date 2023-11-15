Біля ТРЦ Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок та ковзанку

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Ірина Маймур
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До зимових свят біля торговельно-розважального центру Lavina Mall облаштують новорічний ярмарок і ковзанку. Також встановлять ялинку.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці ТРЦ.

Зазначається, що з 15 листопада частину паркінгу біля першої вхідної групи Lavina Mall перекриють у звʼязку із монтажем ковзанки та новорічного ярмарку.

Усі деталі щодо відкриття святкової локації обіцяють повідомити незабаром.

Раніше ми писали, що на лівому березі Києва відкриється ковзанка площею 1600 м².

Візуалізації: Lavina Mall

Опубліковано: 15 листопада 2023
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