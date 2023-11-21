У Бородянці відновили знищену під час бойових дій зелену зону

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Ірина Маймур
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У Бородянці відновили зелену зону на кільцевій дорозі, яка стала одним з форпостів стримування російських окупантів.

Саме через це містечко пролягав основний шлях для наступу росіян на Київ, а 27 лютого 2022 року тут точилися бої ЗСУ з колоною ворожої техніки. До того ж місце постраждало не тільки від техніки, але й від снарядів. Після розмінування та впорядкування зони прийняли рішення висадити все наново.

Локацію впорядкували у межах ініціативи повоєнного озеленення Post War Greening. Вона допомагає відновлювати зелені насадження, що постраждали через війну, покриваючи 70% вартості.

Тепер на зеленій зоні у Бородянці ростуть японські спіреї Little та Golden Princes, ялівці Blue Chip та Blue Carpe, а також ялівці сорту Old Gold.

Фото: octavacapital.uа

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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