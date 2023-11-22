Рекрутинг до ЗСУ: Міноборони та Work.ua підписали угоду про співпрацю

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Наталія Габрух
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Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова і співзасновник та СЕО Work.ua Артур Міхно підписали угоду про співпрацю в рамках проєкту «Рекрутинг». Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Наталії Калмикової, система сучасного підбору кадрів для Збройних Сил України має запрацювати якнайшвидше. Адже війська потребують фахових спеціалістів, а люди мають чітко розуміти, в яку частину і на яку військову спеціальність вони йтимуть.

«Рекрутингова компанія надаватиме послуги в інтересах армії безкоштовно», — зазначила Калмикова.

Артур Міхно зі свого боку зауважив, що його компанія готова запропонувати послуги для системного підходу щодо залучення військовозобов’язаних до лав Збройних сил.

«Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато спеціалістів із цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати фахових військовослужбовців, які мають відповідний досвід в цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим», — прокоментував керівник Work.ua.

У Міноборони зазначають, що це вже друга рекрутингова компанія, з якою вони уклали угоду. Міністерство продовжує перемовини з низкою інших учасників ринку працевлаштування.

Раніше ми писали, що Міноборони та Lobby X запустили проєкт рекрутингу до Збройних сил.

Фото: Міністерство оборони, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.

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Опубліковано: 22 листопада 2023
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