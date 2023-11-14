Міноборони підписало договір з агентством Lobby X про запуск проєкту рекрутингу до Збройних сил

Міністерство оборони разом з агентством Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони у соцмережах.

Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв.

«Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями», — прокоментувала Наталія Калмикова.

Проєкт допоможе охочим долучитись до Сил Оборони – обрати бажану посаду.

Повідомляється, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.

Владислав Грезєв підкреслив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних Сил України. Lobby X запустили окремий сайт із вакансіями у ЗСУ ще влітку 2023 року.

Проте масштабна рекрутингова кампанія у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення майже не проводилася. Бригади, як правило, роблять це самотужки.

«Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників, до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», — говорить Владислав Грезєв.

Подивитись, які вакансії шукають у ЗСУ, можна за посиланням .

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Фото: Міністерство оборони України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.