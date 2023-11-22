На Оболоні незабаром відкриють Велику Кільцеву дорогу: фото

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Ірина Маймур
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На Оболоні завершують ремонт Великої кільцевої дороги.

Про це повідомив учасник фейсбук-спільноти «Оболонський район» Dmitry Rider.

Він зазначив, що на дорозі вже провели чистове асфальтування і нанесли розмітку.

Наразі тут облаштовують освітлення і проводять роботи з благоустрою території, а саме — завозять чорнозем та висаджують рослини.

Також добудовують сполучення з вулицею Богатирською на розв’язці, а на старому розвороті проспекта повністю оновили асфальт.

Раніше ми писали, що на Русанівці замінили огородження на острівцях безпеки з парканів на стовпчики.

Фото: Dmitry Rider

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Опубліковано: 22 листопада 2023
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