Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає аеропорт «Бориспіль»

Ведучий телешоу про подорожі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає найбільший аеропорт України «Бориспіль». Про це повідомляє avianews.

Комаров зробив анонс нового циклу передач для каналу 1+1 Україна. Зйомки проходили в терміналі D, який раніше, до 24 лютого 2022 року, був найжвавішим аеровокзалом країни.

Наразі у аеропорту «Бориспіль» скасовано всі рейси, а приміщення терміналу повністю порожнє.

Аеропорт «Бориспіль» припинив обслуговування всіх рейсів вранці 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення та ракетний обстріл України.

Відтоді з аеропорту вилетіли тільки три повітряні судна – в рамках евакуаційних рейсів. 20 грудня 2022 року Туреччина змогла евакуювати два військово-транспортні літаки Airbus A400, які прибули до «Борисполя» в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та опинилися заблокованими через закриття повітряного простору України.

Також 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту «Бориспіль» до Румунії літак Boeing 737-800. Це був єдиний літак авіаперевізника, який залишався в Україні на момент російського вторгнення.

Раніше ми писали, що компанія Hyundai допоможе відновити аеропорт "Бориспіль" після війни.

Фото: avianews.