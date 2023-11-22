Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає аеропорт «Бориспіль»

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Наталія Габрух
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Ведучий телешоу про подорожі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає найбільший аеропорт України «Бориспіль». Про це повідомляє avianews.

Комаров зробив анонс нового циклу передач для каналу 1+1 Україна. Зйомки проходили в терміналі D, який раніше, до 24 лютого 2022 року, був найжвавішим аеровокзалом країни.

Наразі у аеропорту «Бориспіль» скасовано всі рейси, а приміщення терміналу повністю порожнє.

Аеропорт «Бориспіль» припинив обслуговування всіх рейсів вранці 24 лютого 2022 року, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення та ракетний обстріл України.

Відтоді з аеропорту вилетіли тільки три повітряні судна – в рамках евакуаційних рейсів. 20 грудня 2022 року Туреччина змогла евакуювати два військово-транспортні літаки Airbus A400, які прибули до «Борисполя» в ніч із 23 на 24 лютого 2022 року та опинилися заблокованими через закриття повітряного простору України.

Також 4 квітня 2023 року українська авіакомпанія SkyUp змогла перегнати з аеропорту «Бориспіль» до Румунії літак Boeing 737-800. Це був єдиний літак авіаперевізника, який залишався в Україні на момент російського вторгнення.

Раніше ми писали, що компанія Hyundai допоможе відновити аеропорт "Бориспіль" після війни.

Фото: avianews.

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Опубліковано: 22 листопада 2023
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