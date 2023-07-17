Компанія Hyundai допоможе відновити аеропорт "Бориспіль" після війни

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Валерія Гуржий
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Корейська компанія Hyundai Engineering & Construction допоможе відновити міжнародний аеропорт "Бориспіль" після закінчення війни в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі аеропорту.

Генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський та президент і генеральний директор Hyundai Engineering & Construction Юн Йон Чжун підписали меморандум, який передбачає партнерство та співпрацю між двома сторонами з метою відновлення та розвитку авіаційної інфраструктури України.

«Ми раді підписанню меморандуму з Hyundai E&C, який відкриває нові можливості для розвитку та модернізації цивільної авіації, ця співпраця суттєво посилить розвиток та відбудову не лише аеропорту «Бориспіль», а й усієї української авіаційної промисловості», – сказав Олексій Дубревський.

Сторони також висловили сподівання, що оновлення інфраструктури аеропорту «Бориспіль» стане важливим кроком у розвитку української авіаційної галузі та сприятиме економічному зростанню України.

Раніше ми писали, що повітряний простір в Україні можуть частково відкрити. Для цього можуть задіяти аеропорт Львова.

Фото: Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Опубліковано: 17 липня 2023
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