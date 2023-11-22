Щоб провести заняття з йоги в музеї Шевченка приховали фото Євгена Малолєтки з обстрілом Маріуполя

19 листопада Національний музей Тараса Шевченка дозволив спортивній студії Smartass провести заняття з йоги в залі, де зараз проходить виставка World Press Photo 2023. Про це повідомляє Суспільне Культура.

Організатори занять з йоги закрили фото російсько-української війни, зокрема, знімок Євгена Малолєтки, де зображена вагітна жінка після удару армії РФ по пологовому будинку в Маріуполі.

«Спочатку музей хотів зняти роботи, але організатори їм заборонили, тому вони просто вирішили їх закрити простирадлами. По всьому світу проходять виставки World Press Photo, де таких казусів не допускають. Що вже говорити про країну, в якій іде війна», – прокоментував фотокореспондент Євген Малолєтка.

Організатори виставки World Press Photo повідомили, що дізналися про проведення заходу з анонсу в Instagram. Вони наголошують, що зверталися до музею з проханням «пояснити ситуацію і перенести подію на інші дати, після закінчення виставки, або в інше приміщення» — проте «не зустріли розуміння».

Мережа спортивних клубів Smartass опублікувала допис, у якому попросила вибачення за цей інцидент. У зверненні йдеться, що тренування мало проходити «за наявності попередньої експозиції», проте її змінили на виставку воєнних фото.

У Smartass зазначають, що тренування було благодійним, на потреби музею вдалося зібрати 11 тисяч гривень.

У Національному музеї Тараса Шевченка коментують, що погодилися на пропозицію спортивного клубу, бо «шукають різні способи роботи з відвідувачами».

Раніше ми писали, що у Києві підрядник розікрав кошти, виділені на відновлення музею Т. Шевченка.

Фото: Суспільне Культура, Крістіна Бердинських.