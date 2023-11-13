У Києві підрядник розікрав кошти, виділені на відновлення музею Т. Шевченка

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Наталія Габрух
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Підрядник розікрав кошти, що виділили на відновлення музею Т. Шевченка від ракетних обстрілів. Про це повідомляють у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, Кабінет Міністрів України у жовтні 2022 року виділив музею бюджетні кошти у сумі 1,75 млн грн на відновлення.

Зазначається, що під час виконання ремонту підрядник умисно завищив обсяги виконаних робіт, вказавши ті, які фактично не були виконані. В результаті він привласнив майже 200 тис. грн.

У пресслужбі Київської міської прокуратури підкреслюють, що факт умисного завищення обсягів будівельних робіт підтверджено будівельно-технічною та економічною експертизами.

Наразі слідство триває. Підряднику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що у Гостомелі посадовці розікрали 5 млн гривень, що мали піти на ремонт укриттів і пошкодженого житла.

Фото: Вікіпедія.

Опубліковано: 13 листопада 2023
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