Поліція Києва відкрила Пункти Незламності у своїх відділах: список

Столична поліція відкрила Пунктів Незламності у своїх відділах.
Їх можна знайти за світловідбивним вказівником або за адресами, повідомили правоохоронці у Facebook.
«У разі відключень електропостачання, перебоїв із мобільним зв’язком та інтернетом ви завжди можете розраховувати на допомогу столичних правоохоронців у таких пунктах. Тут також можна зігрітись та випити чаю», – йдеться в повідомленні.
Пункти Незламності уже працюють за такими адресами:
- вулиця Голосіївська, 15 (Голосіївське управління поліції);
- вулиця Смолича, 6-Б (Голосіївське управління поліції);
- вулиця Кошиця, 3а (Дарницьке управління поліції);
- вулиця Рейгана, 9б (Деснянське управління поліції);
- вулиця Мілютенка, 28-В (Деснянське управління поліції);
- вулиця Милославська, 23-Д (Деснянське управління поліції);
- вулиця Вінстона Черчилля, 2 (Дніпровське управління поліції);
- вулиця Петра Запорожця, 19-А (Дніпровське управління поліції);
- вулиця Ентузіастів, 9-В (Дніпровське управління поліції);
- вулиця Каунаська, 14/1 (Дніпровське управління поліції);
- вулиця Героїв полку «Азов», 2-А (Оболонське управління поліції);
- вулиця Князів Острозьких, 30 (Печерське управління поліції);
- вулиця Хорива, 20 (Подільське управління поліції);
- проспект Правди, 35 (Подільське управління поліції);
- проспект Берестейський, 109 (Святошинське управління поліції);
- проспект Повітрофлотський, 49 (Соломʼянське управління поліції);
- вулиця Герцена, 9 (Шевченківське управління поліції).
Нагадаємо, що загалом на території України наразі запрацювало 10 945 пунктів незламності. Крім цього, створені та готові до відкриття ще 2 356 пунктів.
Фото: Поліція Києва/Facebook