Поліція Києва відкрила Пункти Незламності у своїх відділах: список

Столична поліція відкрила Пунктів Незламності у своїх відділах.

Їх можна знайти за світловідбивним вказівником або за адресами, повідомили правоохоронці у Facebook.

«У разі відключень електропостачання, перебоїв із мобільним зв’язком та інтернетом ви завжди можете розраховувати на допомогу столичних правоохоронців у таких пунктах. Тут також можна зігрітись та випити чаю», – йдеться в повідомленні.

Пункти Незламності уже працюють за такими адресами:

вулиця Голосіївська, 15 (Голосіївське управління поліції);

вулиця Смолича, 6-Б (Голосіївське управління поліції);

вулиця Кошиця, 3а (Дарницьке управління поліції);

вулиця Рейгана, 9б (Деснянське управління поліції);

вулиця Мілютенка, 28-В (Деснянське управління поліції);

вулиця Милославська, 23-Д (Деснянське управління поліції);

вулиця Вінстона Черчилля, 2 (Дніпровське управління поліції);

вулиця Петра Запорожця, 19-А (Дніпровське управління поліції);

вулиця Ентузіастів, 9-В (Дніпровське управління поліції);

вулиця Каунаська, 14/1 (Дніпровське управління поліції);

вулиця Героїв полку «Азов», 2-А (Оболонське управління поліції);

вулиця Князів Острозьких, 30 (Печерське управління поліції);

вулиця Хорива, 20 (Подільське управління поліції);

проспект Правди, 35 (Подільське управління поліції);

проспект Берестейський, 109 (Святошинське управління поліції);

проспект Повітрофлотський, 49 (Соломʼянське управління поліції);

вулиця Герцена, 9 (Шевченківське управління поліції).

Нагадаємо, що загалом на території України наразі запрацювало 10 945 пунктів незламності. Крім цього, створені та готові до відкриття ще 2 356 пунктів.

Фото: Поліція Києва/Facebook