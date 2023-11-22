На замку Річарда незаконно почали зводити надбудову: Департамент територіального контролю КМДА вже демонтує будівельний паркан

На даху замку Річарда, памʼятці архітектури національного значення, почали зводити надбудову. Департамент охорони культурної спадщини провів огляд обʼєкта. Про це повідомляють у пресслужбі Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

За адресою Андріївський узвіз, 15 відбуваються роботи з будівництва нового обʼєкта, як зафіксував спеціаліст департаменту. Замовнику робіт дозвіл на їх здійснення не надавався, а науково-проєктна документація на виконання робіт у Департамент охорони культурної спадщини не надходила. У зв’язку з цим ДОКС було направлено припис з пам’яткоохоронними вимогами, зокрема: припинення виконання робіт та надання на розгляд проєктної документації.

Крім того, інформація щодо погодження Мінкультом перетворень на Андріївському узвозі, 15 в Департаменті відсутня. Тому до Міністерства було направлено лист щодо вжиття заходів. Також направлено лист до Департаменту територіального контролю та Департаменту містобудування та архітектури щодо надання всієї наявної інформації стосовно виконання робіт на пам’ятці.

Наразі Департамент територіального контролю КМДА почав демонтаж незаконного будівельного паркану біля замку Річарда. Про це повідомляє «Цегла».

Замок Річарда звели у 1904 році , ім’я архітектора залишилося невідомим. Одразу після закінчення робіт будівля пережила пожежу. А містом ширилися чутки, ніби всередині живуть привиди.

У радянські часи будівлю націоналізували, у ній змінювалися мешканці. У 1980-ті тут планували зробити відомчий готель, але з того нічого не вийшло. У 90-ті замок придбав американський бізнесмен українського походження, який планував тут зробити дохідний будинок. Однак доля цієї будівлі склалася так, що вона так і залишилася ніким не заселена. Хоча деякі чутки стверджують, ніби про закритий клуб всередині.

Раніше ми писали, що на пам'ятці архітектури на Подолі з'явилася надбудова : відкрито провадження.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА, Дмитро Білоцерковець.