Відьми, привиди і завивання у готичному замку: Містичний маршрут для прогулянки Києвом

43
Сергій Гулюк
share share

Засновники екскурсійного проєкту Hidden Kyiv стверджують, що саме в українській столиці відбувається вічна битва Добра зі Злом, завдяки чому у світі зберігається відносно хиткий баланс сил. Інакше як пояснити таку кількість святих храмів і Лисих гір в одному місті?

У Києві існує багато маршрутів, пов’язаних з містикою та легендами, про один з них розповідає гід Hidden Kyiv Ігор Асауленко.

Ігор Асауленко

Ярославів Вал, 14-а. Відьма, яка передбачила війну

Декілька будинків на цій вулиці із садибою та внутрішніми флігелями пов’язані із прізвищем Родзянко. Михайло Родзянко був відомим політиком у Російській імперії і очолював Державну Думу протягом двох скликань. А його двоюрідний брал Леонід був відставним військовим і досить успішно вів у Києві “кінний бізнес”: займався розведенням та продажем коней, які мали успіх на міжнародних змаганнях, приміром кобила Ракета вигравала скачки у Лондоні.

Також Леонід Родзянко був домовласником чотирьох будівель на Ярославовом Валу, серед яких – два багатоповерхові прибуткові будинки за номерами 14-а, та 14-б (у другому він мешкав сам).

Легенди свідчать про те, що у підприємця Родзянка була власна відьма, яка начебто на нього працювала. У минулому це було звичною практикою – відомі або заможні люди зверталися за допомогою до людей з екстраординарними можливостями, стверджують, що гетьман Богдан Хмельницький перед прийняттям важливих рішень теж радився з відьмою.

Дівчину, яка працювала на Родзянка звали Мотря Варналій, і він ніби регулярно радився з нею напередодні укладання угод та контрактів, а також у питаннях щодо того, з ким співпрацювати.

Одного дня у 1913 році, коли справи у бізнесмена йшли вгору, Мотря порадила продати весь бізнес та залишити країну. У той час справи у Родзянка йшли надзвичайно успішно, бізнес був надприбутковим, але він послухався, і на величезний подив усіх знайомих, друзів та родичів продав бізнес та все майно та переїхав до США. Люди з оточення Родзянка крутили пальцем біля скроні: як можна було таке вчинити на вершині успіху? Гадали, що він збожеволів. Але рез рік розпочалася Перша світова війна, а згодом і страшні революційні події 1917-1918 років. У Штатах Родзянко вигідно вклав капітал та став мільйонером.

Кожен може побачити, що вхід до будинку прикрашають скульптури довговолосих дівчат, схожих на наяд, і за однією з версій, зображення робилися саме з Мотрі Варналій.

Ярославів Вал, 13/2-б. Святий доктор та дівчина-привид з Андріївського узвозу

У дев’ятнадцятому столітті Ярославів Вал було забудовано переважно одно- та двоповерховими будинками. В одному з них з 1903 по 1928 рік жив найблагородніший лікар Києва Феофіл Яновський, якого називали “святим доктором”. Таке ім’я він отримав через те, що за сорок років своєї практики не відмовив жодному пацієнтові і лікував навіть тих, у кого не було грошей.

Яновський користувався величезною повагою і авторитетом у місті, коли він загубив записну книжку з іменами пацієнтів, її шукав весь Київ та книжка знайшлася. Одного разу грабіжники, не впізнавши лікаря, пограбували його у темному підворітті, а наступного дня все повернули з вибаченнями, очевидно розгледівши його іменну печатку. Коли лікар помер, розповідали, що у день його похорон на Лук’янівському цвинтарі багатокілометрова процесія розтяглася аж до сучасної Львівської площі, а за катафалком йшли православний священик, ксендз та раввін.

До цього Феофіл Яновський довгий час жив на Андріївському Узвозі, там у нього був кабінет, де він приймав пацієнтів. Але він залишив цей будинок та переїхав у інше місце після містичної історії, яка з ним там трапилася. Одного разу до нього постукалася молода дівчина-гімназистка у коричневій сукні з білою пелериною. Вона попросила лікаря, аби він відвідав її хвору матір, яка живе поруч, на Подолі, і залишила адресу.

Лікар, звісно, погодився, бо ніколи нікому не відмовляв, і прийшов увечері за вказаною адресою. Він оглянув жінку і призначив їй лікування, та, дізнавшись, що та не має грошей, збирався залишити їй кошти на ліки.

Раптом він побачив на стіні фото у рамці, де була та сама гімназистка, яка до нього приходила у тій самій сукні. “Це, мабуть, на фото ваша донька?”, - запитав він жінку. “Так, але вона померла рік тому, саме тому мені так важко”, - відповіла вона. Після цього дивного випадку лікар прийняв рішення залишити будинок на Андріївському та переїхати на Ярославів Вал.

Олеся Гончара, 33-а. “Нещасливий будинок” з тюльпанами

За цією адресою зараз знаходиться Музей шістдесятництва, сам будинок - яскравий зразок київського модерну, і його створив архітектор польського походження Ігнатій Ледаховський.

Споруду замовив для житла та власної клініки приват-доцент Університету Святого Володимира лікар Петро Качковський, але через два роки після зведення будинку він помер за досить дивних обставин. Якось він вирушив на виклик до Лук’янівського тюремного замку (нині – Лук’янівське СІЗО), там йому раптом стало погано, що саме сталося – невідомо, бо його колегам не вдалося встановити діагноз і врятувати лікаря.

Після цього родина вирішила продати будинок, і споруда перейшла у власність лікаря Маковського (про що досі свідчить напис на її фасаді), який відкрив тут приватну клініку.

У 1911 році до Києва приїхав імператор Микола Другий разом з прем’єр-міністром Петром Столипіним. Увечері, після церемонії відкриття пам’ятника Олександрові Другому, вони відвідали виставу у Київському міському театрі (нині – Оперний театр), де студент-анархіст Дмитро Богров розстріляв Столипіна впритул з револьвера. Російського прем’єра доставили у цей будинок, до клініки Маковського, але через чотири дні він помер. Це був гучний скандал та трагічна подія масштабів імперії.

Вже у часи незалежної України у будинку розмістився офіс Народного Руху України, і тут працював його лідер В’ячеслав Чорновіл, який, як відомо, у березні 1999 року загинув у загадковій ДТП, справжні причини якої досі не встановлено. Існує версія, що це було політичне вбивство.

Дослідники звертають увагу на те, що у будинку з модерновою архітектурою, при вході до якого розміщені начебто сирени, щоб відлякувати злих духів, вікна одного з поверхів прикрашені тюльпанами. І їх парна кількість – чотири у кожному вікні, що за нашими традиціями вважається не дуже добре, а тим більше – у приміщенні клініки.

Рейтарська, 22. Трамваї, що вбивають архітекторів

Офіційно зараз тут міський ендокринологічний центр, і навіть частково використовується перший поверх будівлі, але вже понад десять років будинок перебуває у ненайкращому стані. У минулому це був будинок станції швидкої допомоги, а під час Першої світової – військовий шпиталь.

Будинок звели у 1913 році за проєктом вінницького архітектора Йосипа Зекцера. Як стверджував сам Зекцер, при створенні споруди він надихався будівлею госпіталю Червоного Хреста у Мадриді, а її парадні двері дуже нагадують двері Палаццо дожів у Венеції.

Через двадцять років після зведення будівлі у неї привозять пацієнта – ним виявився сам архітектор Зекцер. Він потрапив під колеса трамваю у районі нинішньої Європейської площі (перший електричний трамвай у Києві ходив саме звідти). Лікарі намагалися надати архітектору першу допомогу, але він відмовився від маски з наркозом і невдовзі помер. За словами доньки, його останніми словам були: “Я багато будував, нехай будують інші”.

Містичний збіг обставин полягав у тому, що подібним чином – потрапивши під трамвай, але у Барселоні, у 1926 році загинув інший архітектор – Антоніо Гауді, творчістю якого Зекцер надихався. А ще подейкують, ніби смерть Зекцера слугувала прототипом опису гибелі Берліоза у романі “Майстер та Маргарита” киянина та лікаря за освітою Михайла Булгакова.

Андріївський Узвіз, 15: Привиди та дивний шум у готичному замку

За однією з версій авторство назви “Замок Річарда Левине Серце” належить київському письменникові Віктору Некрасову, який у спогадах описував замок через схожість до атмосфери романів Вальтера Скотта і англійський готичний стиль.

За іншою версією, неподалік цього місця жив торговець Річард Юревич, і ніби під час Другої світової він ховав євреїв від німців у підвалах, за що його назвали “Річард Левине Серце”.

Замок було зведено у 1904 році, ім’я архітектора залишилося невідомим. Відомо, що проєкт схожої будівлі планували зводити у Петербурзі для приміщення міністерства внутрішніх справ, але через декілька років копія проєкту з’явилася у Києві. Коли будівництво тільки почалося, місцеві мешканці відмовляли власника, мовляв, поруч знаходиться гора Воздихальниця, де люди віддавали шану померлим предкам, і духам будівництво споруди могло не сподобатися.

Із замком все не склалося із самого початку: тільки його збудували, як у ньому сталася пожежа, у якій загинув один з робітників. Першого володаря та підрядника Дмитра Орлова вбили під час його поїздки до Сибіру. Його вдова, залишившись сама з дітьми, вирішила будинок продати, і з тих пір його власники змінювалися дуже регулярно, так само не затримувалися й ті, хто орендував там житло. Одна з причин – дивні і страшні звуки: шуми, свист та стогони, які постійно доносилися з будівлі.

Містом ширилися чутки, ніби всередині живуть привиди. Поки один з квартирантів будинку професор Голубєв не вирішив перевірити димарі, і виявилося, що у них знаходиться… яєчне лушпиння, яке крізь себе пропускало вітер та повітря, таким чином створюючи містичний свист. А у стіні будівлі віднайшлися “горлишки” скляних пляшок, і саме вони створювали той ефект завивання. Ймовірно, у такий спосіб робітники вирішили пожартувати, або помститися підряднику, який з ними не розрахувався.

У радянські часи будівлю було націоналізовано, потім у ній знову змінювалися мешканці. У 1980-ті тут планували зробити відомчий готель, але з того нічого не вийшло. У 90-ті замок придбав американський бізнесмен українського походження, який планував тут зробити дохідний будинок. Однак доля цієї будівлі склалася так, що вона так і залишилася ніким не заселена. Хоча деякі чутки стверджують, ніби про закритий клуб всередині.

Фото: Nick Grapsy/wikipedia, Віталій Носач/styler.rbc.ua, Сарапулов/wikipedia, Мижаню/wikipedia, Nick Grapsy/wikipedia, Posterrr/wikipedia, Rasal Hague/wikipedia, interesniy.kiev.ua, ukrainaincognita.com, renovationmap.org, Україна Інкогніта.

Опубліковано: 15 червня 2023
share share
Салат із персиками, розе з Гасконі та «Три мушкетери» — плани на вечір Салат із персиками, розе з Гасконі та «Три мушкетери» — плани на вечір «Живі стіни»: У Голосіївському районі почали висаджувати в'юнкий виноград «Живі стіни»: У Голосіївському районі почали висаджувати в'юнкий виноград На Арсенальній відкривають бар O!Prosecco із коктейлями та стравами з морепродуктів На Арсенальній відкривають бар O!Prosecco із коктейлями та стравами з морепродуктів На дні Каховського водосховища знайшли руїни старовинної церкви На дні Каховського водосховища знайшли руїни старовинної церкви На вулиці Щусєва з’явилася виділена смуга для громадського транспорту На вулиці Щусєва з’явилася виділена смуга для громадського транспорту У «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати скульптури У «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати скульптури На Парковій дорозі невідомі спиляли дерева На Парковій дорозі невідомі спиляли дерева У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.