За рік у Києві облаштували 40 кільцевих розв’язок

Цьогоріч у Києві облаштували 40 кільцевих транспортних розв’язок.

Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

У кожному районі міста облаштували від трьох до п’яти кільцевих розв’язок. Першочергово їх облаштували на перехрестях вулиць місцевого значення. Це дає змогу знижувати аварійність на проїжджих частинах «із надмірним та невпорядкованим простором».

На підходах до кільцевих розв’язок облаштували напрямні острівці, щоб знизити швидкість руху транспорту. До того ж встановили на дорозі тактильні смуги і знизили бордюри, аби зробити розв’язки більш зручними та безпечними для маломобільних груп населення.

Під час будівництва врахували потреби водіїв і пасажирів транспортних засобів, а також велосипедистів і пішоходів, наголосив Департамент транспортної інфраструктури.

Раніше ми писали, що на Дарниці облаштували нову кільцеву розв’язку.

Фото: КМДА