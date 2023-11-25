Київ зазнав потужної атаки дронами: що відомо

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Наталія Габрух
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У ніч проти 25 листопада та вранці російські війська здійснили повітряну атаку на Київ, використовуючи дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомила місцева влада.

Повітряна тривога розпочалася у столиці о 02:37 і тривала до 08:46. Дрони заходили до Києва з різних напрямків, як повідомили у КМВА з посиланням на очільника міської військової адміністрації Сергія Попка.

Загалом ППО збили 71 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

У результаті російської атаки на столицю постраждали 5 людей, серед них 11-річна дитина. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Наразі усім надано медичну допомогу на місцях або в травмпункті, без подальшої госпіталізації. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння в приміщенні дитсадка, в сусідніх будинках пошкоджені вікна.

Крім того сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки, де заблокованими опинилися дві жінки. Рятувальники їх деблокували та евакуювали.

Також у Соломʼянському районі уламок дрона впав на відкритій місцевості, де спричинив загоряння.

У Печерському та Подільському районах також зафіксували падіння уламків збитого безпілотника на відкритій місцевості.

У Дніпровському районі невеликий уламок БПЛА впав на сходову клітину верхнього поверху багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не було. Потерпілих не виявили.

У Голосіївському районі уламок БПЛА впав на чотириповерховий житловий будинок. Попередньо ніхто не постраждав.

«На всіх локаціях працювали або продовжують працювати аварійно-рятувальні підрозділи та медики», – повідомляє Віталій Кличко.

Також відомо, що внаслідок масштабної атаки у Києві знеструмило повітряну лінію. Про це повідомляють в Міненерго. Без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста. Наразі тривають роботи з відновлення.

Раніше ми писали, що росіяни випустили по Києву більше 20 ракет: є руйнування та постраждалі.

Фото: ГУ ДСНС України у м. Києві.

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Опубліковано: 25 листопада 2023
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