Комендантську годину в Києві упродовж року порушили понад 40 тисяч людей

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Наталія Габрух
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За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 осіб, які порушили комендантську годину. Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на запит hromadske.

40 017 порушників доставили до управлінь поліції для подальшого розбору ситуації.

Нині патрулі мають право перевіряти посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Якщо документи відсутні, поліціянти можуть затримувати людей та доставляти до органів або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також, за потреби, поліціянти можуть проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів.

Наразі покарання за порушення комендантської години не передбачене. Притягнення до відповідальності можливе лише в разі вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень.

Проте, 27 жовтня в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Якщо Рада ухвалить закон, штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума подвоюється.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити штрафи за порушення комендантської години.

Фото: CHUTTERSNAP/Unsplash.

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Опубліковано: 25 листопада 2023
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