В Україні планують запровадити штрафи за порушення комендантської години

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Наталія Габрух
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає введення штрафів за порушення комендантської години. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Документ напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України.

«Мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану», — йдеться у повідомленні.

Документ пропонує запровадити штраф для громадян на суму від 8500 до 17 000 грн. Бізнес за порушення комендантської години повинен буде сплатити від 51 000 до 102 000 грн.

Раніше ми писали, київський ресторан Boho оштрафували за роботу під час комендантської години.

Фото: Joshua Hoehne/Unsplash.

Опубліковано: 30 жовтня 2023
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