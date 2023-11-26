Для Природничого музею менш ніж за добу зібрали кошти на погашення боргу за опалення

Для допомоги Національному науково-природничому музею НАН України українці менш ніж за добу зібрали майже 165 тисяч гривень. Ці гроші підуть на погашення боргів за опалення музею.
Про це повідомляється у соцмережах музею.
У четвер, 23 листопада, адміністрація музею заявила, що внаслідок відсутності державного фінансування та будь яких субсидій на оплату комунальних послуг, в музеї відсутнє опалення. Тому музей звернувся до українців із проханням допомогти зібрати кошти на оплату боргів.
Згодом у музеї уточнили, що наразі борг за тепло за сезон 2022-2023 складає 400 тис. грн. Потреби музею за опалення у сезон складають близько 1,2 млн грн.
Наступного дня, 24 листопада, у музеї повідомили, що менш ніж за добу небайдужі українці перерахували на їхні рахунки 164 969 грн.
Наразі вже підготовлено платіж на сплату боргу за теплоенергію. Працівники сподіваються, що тепло у музеї буде вже наступного тижня.
Раніше ми писали, що у Києві запроваджують автоматичну систему регулювання опалення.
Фото: Національний науково-природничий музей НАН України.