200-річні келії Братського монастиря взялись перебудовувати: роботи вдалося зупинити

Національна поліція спільно з Департаментом територіального контролю зупинили самовільне руйнування келій Братського монастиря, що на території НАУКМА. Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

«Проєкт перебудови келій передбачає спорудження додаткового горішнього простору (мансарди), для чого оригінальні 200-річні дубові балки планують замінити на армований каркас», — пишуть у «Цегла».

За словами активіста Дмитра Перова, спершу було розібране оригінальне перекриття дахів. Дубові бруси 200-річної давнини просто вивезли на смітник. Далі – були розібрані внутрішні перекриття памʼятки та розпочато демонтаж вікон.



Згідно ст. 22 Закону України «Про охорону культурної спадщини» памʼятки заборонено змінювати, зокрема — перебудовувати чи надбудовувати новим обʼємом.

Національна поліція України разом з Департаментом територіального контролю міста Києва незаконні роботи зупинили. Виконавцю робіт надано припис, однак той з місця злочину просто втік.

Келії Братського монастиря були споруджені в 1823-1827 р. в стилі класицизм. Будівля має статус памʼятки національного значення.

Раніше ми писали, що активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами» .

Фото: «Цегла».