Активісти зупинили незаконні будівельні роботи біля «Будинку з комахами»

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Ірина Маймур
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Активісти та правоохоронці зупинили незаконні будівельні роботи на Володимирській, 95 біля «Будинку з комахами».

Про це повідомили в пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Нагадаємо, що нещодавно, попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельники почали незаконні будівельні роботи в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95. Вони зробили підкоп під пам’ятку архітектури. Через це будівля дала тріщини й почала просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам. Згодом місцеві мешканці та активісти закрили вʼїзд для будівельної техніки біля «Будинку з комахами». Зрештою разом із правоохоронцями роботи вдалося зупинити.

Раніше ми писали, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи. Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив, що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: «Цегла»

Опубліковано: 15 листопада 2023
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