Найстарішу збережену броварню Києва на Подолі можуть зруйнувати

Найстарішу збережену броварню Києва — пивзавод родини Псьол 1860-х років — можуть зруйнувати. Про це повідомляє краєзнавець Антон Короб.

Руйнування передбачено новим проєктом забудови з реновацією частини пивзаводу на Подолі. Проєкт був презентований забудовником A-development та розробником Влодком Зотовим у приміщенні Печерської РДА цього тижня.

«Дійсно, найбільш показний та привабливий візуально корпус, що включає об’єм солодовні та сушильну вежу, побудований 1908-1909 року, зберігається та ремонтується. Однак, на опублікованих візуалізаціях не видно, щоб відтворювалися втрачені вінцеві елементи та димар пивзаводу», — пише Антон Короб.

Від заводу Псьол лишилися виробничі споруди, які є типологічно унікальними — найстаріша споруда, де виробляли пиво у Києві — броварня 1860-62 років та зведений одночасно з ним двоповерховий будинок для працівників. Ці споруди, а також інші старовинні — головний корпус, та прибудови на нього, що утворили єдиний конгломерат виробничих приміщень зберігати не збираються.

У 1850 році виходець з Ліфляндії Олександр Генніґ заснував тут першу броварню, яку 1858 року продав штаб-капітану Степану Івановичу Псьолу.

1887 року купує її Ф. Трепов, але вже 1889 року продає купцю Михайлу Вільгельмовичу Ріхерту, який значно модернізуває виробництво та розбудовує комплекс споруд заводу.

Раніше ми писали, що Київрада передала під забудову 200-річний будинок на Подолі.

Фото: Антон Короб.