Київрада передала під забудову 200-річний будинок на Подолі

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Валерія Гуржий
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На пленарному засідання Київрада проголосувала за передачу 200-річного будинку на Подолі під забудову.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Йдеться про будинок на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 13-15. За його словами будинок має діючий статус пам'ятки, але є занепокоєння, що забудовник піде до суду, аби зняти статус.

Раніше ми писали, що до переліку об'єктів культурної спадщини Києва внесли 200-річний будинок на Подолі, з якого напередодні почали знімати дах.

Будинок на Набережно-Хрещатицькій, 13 не є пам’яткою, однак розташований на території Історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Ділянкою, де зараз розташована будівля, з липня 1812 року володів купець Михайло Бубнов. Він спорудив на території одноповерхову наріжну кам’яницю і облаштував там лазні. Після 1884 року частину приміщень у садибі Бубнових переобладнали під житло й торгівлю.

Що ж до колишнього корпусу «загальних лазень», то у 1890-х роках там розташовувалася молитовня для юдеїв. У 1902-му її перенесли на іншу вулицю, а спадкоємці Бубнова надали частину садиби під розширення міської електростанції.

На початку 1910-х років садиба перейшла у власність акціонерного товариства «Електричне підприємство». За радянських часів її націоналізували. Відтоді будинок використовували для всіляких допоміжних потреб. Бічні й тильний фасади, горище й дах зазнали реконструкції. У пострадянський період у будинку № 13 містилися комерційні заклади, останнім часом — фітнес-центр.

Фото: Дмитро Перов

Опубліковано: 03 листопада 2023
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