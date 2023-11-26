Під Києвом планують створити індустріальний парк та побудувати нові очисні споруди: з цим допоможе Корея

У Бучі побудують індустріальний парк Bucha Techno Garden. З цим допоможе корейська державна компанія K-water. Про це повідомив міський голова Бучі, Анатолій Федорук.

За словами Анатолія Федорука, корпорація має великий досвід у створенні індустріальних парків.

«K-water має значний досвід у розбудові індустріальних парків. Компанію заснували після закінчення Корейської війни — це було основним напрямком її діяльності», — пише Анатолій Федорук.

Крім того, корейська компанія допоможе Бучі з проведенням системи водопостачання по всій Бучанській громаді. Меморандум про це підписали з генеральним директором корпорації Сог Де Юном.

«Наші партнери запевняють, що корейський бізнес готовий заходити в Україну. А ми готові розвивати нашу економіку і сприяти повоєнній відбудові», — коментує Федорук.

Також Анатолій Федорук та Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписали тристоронній меморандум з Корейським інститутом екологічної промисловості та технологій (KEITI), який допоможе Бучанській громаді збудувати нові очисні споруди.

Домовленості передбачають грантове фінансування проєкту, орієнтовна вартість якого — понад 10 мільйонів доларів.

«Ми вже маємо відведену ділянку площею 7 гектарів у Бучі. Проєктування та будівництво займе до трьох років – це будуть перші нові очисні споруди у всій Україні з часів незалежності», — говорить Федорук.

Нові очисні споруди значно зменшать екологічні ризики, зроблять систему стоків більш ефективною та сприятимуть зеленому розвитку Бучанської громади.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині будують індустріальний парк зі сміттєпереробним заводом та екоТЕЦ.

Фото: Анатолій Федорук.