На Хмельниччині будують індустріальний парк зі сміттєпереробним заводом та екоТЕЦ

Поблизу Городка в Хмельницькій області будують індустріальний парк «Вуглецево нейтральний еко-агро-хаб «Поділля-Городок». Фінансуватиме його ТОВ «Епіцентр К».

Про це повідомляє «Суспільне».

Індустріальний парк розташують у мікрорайоні «Цукровий завод» на ділянці площею понад 50 га.

Як зазначає перший заступник Городоцького міського голови Артур Косінський, у парку працюватиме декілька підприємств глибокого перероблення сировини. Зокрема:

— завод із виготовлення неочищеного й очищеного медичного спирту з кукурудзи;

— завод із виробництва олій;

— сміттєпереробний завод.

Парк буде автономним промисловим містечком із навчальними закладами, готелями, стоянками, елеваторами та укриттям.

На території розташують сонячну електростанцію та ТЕЦ, яка буде працювати на відходах від виробництва соняшникової олії, пише Городок.Сіty.

Наразі тривають підготовчі роботи для будівництва.

Раніше ми писали, що на Полтавщині побудують чотири сміттєпереробних заводи.

Фото: Суспільне