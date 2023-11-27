Агентство USAID допоможе «Укрзалізниці» збудувати євроколію до Львова

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) допоможе «Укрзалізниці» модернізувати дільницю від станції Мостиська, що на кордоні з Польщею, до Львова (Скнилів). Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Крім того, агентство сприятиме подальшій інтеграції української залізниці до Транс’європейської транспортної мережі TEN-T. Відповідний меморандум сторони підписали 24 листопада 2023 року.

«Одна з важливих задач для збільшення експортної спроможності — модернізація та заміна колій, у разі необхідності — побудова нових. Підписання Меморандуму з USAID матиме відчутний вплив на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Колія використовуватиметься не тільки для вантажних, але й для пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС. Вона матиме ширину 1435 мм.

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" призначила 14 нових рейсів на 2024 рік .