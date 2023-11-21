"Укрзалізниця" призначила 14 нових рейсів на 2024 рік

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Валерія Гуржий
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У новому графіку руху поїздів на 2024 рік "Укрзалізниця" призначила 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та 3 міжнародних.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Новий графік руху поїздів на 2024 рік розробляється з урахуванням відгуків пасажирів. Основний акцент було зроблено на покращенні дефіцитних сполучень: міжнародних та гірських.

Серед ключових оновлень міжнародного напрямку:

  • - призначення нового поїзда №119/120 Дніпро — Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави, що на цілих 4 години пришвидшує дорогу для дніпрян до столиці Польщі порівняно зі сполученням через Перемишль;
  • - розвиток хабового сполучення через Чоп: нові міжнародні поїзди Чоп — Відень та Чоп — Прага стикуються одразу з низкою поїздів по Україні.

Призначено також низку внутрішніх маршрутів по Україні:

  • №51/52 Одеса — Запоріжжя, що курсуватиме через день, даючи в тому числі дніпрянам додаткову опцію подорожі до Одеси.
  • №129/130 Кременчук — Чернівці, що курсуватиме через день. Чернівці вперше отримають пряме сполучення з Кременчуком та альтернативну можливість дістатися Києва та інших міст на шляху прямування.
  • №216/215 Запоріжжя — Чернівці, що курсуватиме щоденно та поєднає Буковину з Івано-Франківськом, Львовом, Дніпром та Запоріжжям.
  • №193/192 Кривий Ріг — Ясіня, що курсуватиме через день та вперше поєднає прямим сполученням Криворіжжя з Карпатами.
  • №345/346 Ужгород — Чернівці, що курсуватиме щоденно та дозволить відновити історичне пряме сполучення Закарпаття з Буковиною через популярний гірськолижний курорт у Славську.
  • №28/27 Київ — Мукачево, закладений у розкладі на пікові дати, поєднає столицю зі Славськом і Закарпаттям новим денним сполученням.
  • №145/146 Суми — Рахів дасть сполучення півночі з гірськолижними курортами Прикарпаття та Закарпаття.
  • №365/366 Луцьк — Рахів дозволить мешканцям Луцька та Рівного отримати сполучення з Моршином, Долиною, Калушем, Франківськом, Яремче, Буковелем, Ворохтою. А ще Львів отримає максимально зручне сполучення з гірською місцевістю.
  • №368/367 Луцьк — Ужгород дасть сполучення Луцьку зі Львовом, Мукачевом та Чопом.
  • Інтерсіті №747/748 Київ — Тернопіль курсуватиме щоденно й дасть комфортне ранкове та вечірнє сполучення для жителів Тернополя, Хмельницького, Вінниці зі столицею.
  • Інтерсіті №745/746 Київ — Львів, який гарантує довгоочікуване ранкове сполучення Львова та Києва.

Окрім того, популярні поїзди "Укрзалізниці", що мали успіх у минулому графіку, стають щоденними: №5/6 Запоріжжя — Ясіня, №40/39 Запоріжжя — Солотвино та поїзд Луцьк — Ужгород, який у новому графіку отримав нову нумерацію 368/367.

Також покращення графіків та маршрутів стосується цілої низки поїздів популярних гірських напрямків як єдиної безпечної локації для відновлення та перезавантаження українців.

Так, наприклад, поїзд №25/26 Одеса — Рахів отримав більш зручне вечірнє відправлення з Одеси о 18:20 замість 14:02, а маршрут поїзда №357/358 Київ — Ворохта буде подовжено до станції Ясіня, звідки починаються популярні рейси в гори.

Фото: Укрзалізниця

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Опубліковано: 21 листопада 2023
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