«Укрзалізниця» запускає новий маршрут з Києва до Будапешта та Відня

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Наталія Габрух
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З 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд з Києва до Відня та зворотно. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» зазначають, що сполучення на Відень стане тепер зручним і для пасажирів рейсу №367/368 Луцьк — Рівне — Чоп — Ужгород. Адже розклади руху розроблені таким чином, що нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів - Чоп) пасажир проводитиме у зручних спальних вагонах «Укрзалізниці», а денний сегмент (Чоп — Будапешт — Відень) — у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн.

Відправлення поїзда з Києва під №745 щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 — 00:23, Чоп 06:20. На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп — Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 — 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень — Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 - 13:40, прибуття у Чоп о 20:59. Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, що відправлятиметься з Чопа щодня о 23:24. Прибуття до Києва о 13:12.

«Також пасажирам не варто хвилюватися за свою стиковку в Чопі через можливі спізнення, оскільки пересадка є узгодженою: поїзд завжди чекатиме всіх пасажирів!», — повідомляють в «Укрзалізниці».

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. На сегмент Відень — Чоп — Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах «Укрзалізниці» або Австрії.

Проте це тимчасова незручність. Продаж онлайн-квитків до Угорщини та Австрії запуститься вже найближчими тижнями.

Раніше ми писали, що агентство USAID допоможе «Укрзалізниці» збудувати євроколію до Львова.

Фото: «Укрзалізниця»

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Опубліковано: 27 листопада 2023
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