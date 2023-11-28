У лютому 2024 року відкриють глядацьку залу драмтеатру у Чернігові, пошкоджену внаслідок ракетного удару

Глядацьку залу облмуздрамтеатру у Чернігові, пошкоджену внаслідок російського ракетного удару, відкриють у лютому 2024 року.

Про це Суспільному повідомив директор театру Сергій Мойсієнко.

«Вже є певні технічні рішення, які дадуть нам можливість завести в безпечне приміщення глядача. Маємо амбітні такі плани, щоб в лютому відкрити глядацьку залу, бо на 4 лютого я вже взяв гастролерів. І я думаю, що це вже буде прем’єра на велику залу, на велику сцену», — сказав Сергій Мойсієнко.

Наразі в будівлі театру встановили 67 нових вікон за гроші з міжнародних фондів. Надалі планують консервацію й ремонт даху та заміну дверей, а також встановити прохідну галерею для безпеки відвідувачів. У фойє вже зараз можна побачити закуплений матеріал для глядацької зали.

Як відомо, ракетний удар по облмуздрамтеатру російські військові нанесли 19 серпня. Тоді постраждали понад 200 людей, а 7 людей загинули. В самому театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали театру та повибивало вікна.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі почали монтувати унікальну плитку на будинку, що постраждав від ракети .

Фото: Вікіпедія, «Свідомі».