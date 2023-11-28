У Запоріжжі почали монтувати унікальну плитку на будинку, що постраждав від ракети

У Запоріжжі продовжується відновлення будинку, в який в жовтні минулого року влучила ворожа ракета. Наразі відбудовано зруйнований під'їзд, а на фасаді розпочато монтування унікальної плитки Мелія, яка виготовлена з шамотної глини. Про це повідомляє Укрінформ.

Будинок є пам'яткою архітектури містобудування та знаходиться на центральному проспекті Запоріжжя.

«Це шамотна глина, і Слов'янськ — єдине місце в Україні, де її можна знайти. Там постійно то світла, то води немає. Важко було знайти потрібний об'єм глини — 60 тонн. Але ми дістали. Крім того, сам процес виготовлення також складний: одна піч, в якій це запікається, вміщує в собі всього 90 плиток. Піч можна запустити лише два рази на тиждень, тобто 180 плиток, а їх треба 1900, і це тільки для зруйнованої частини. Масштабувати це дуже коштовно», — розповів представник підрядника Євген Ковальов.

Роботи з відновлення будинку виконуються зі значним випередження плану. Проєктом передбачено завершення робіт в кінці 2024 року, але підрядник планує здати об'єкт вже до кінця 2023 року. Євген Ковальов розповідає, що дуже хоче, щоб люди могли зустріти Новий рік у своїх оселях.

Крім цього, на будівництві вдалось зекономити 70 млн грн. Це вийшло завдяки регулярному моніторингу цін та заміні монолітних перекриттів на плити. Підрядник планує вкластись у 220 млн грн, замість 339 млн грн. Наразі він вже написав листа до Запорізької міської ради з проханням перерозподілити ці гроші на інший об’єкт.

Раніше ми писали, що музей Сковороди на Харківщині, який зруйнувала російська ракета, збирає гроші на відновлення.

Фото: Укрінформ.