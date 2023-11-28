На Південному мосту проведуть протиаварійні роботи

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Валерія Гуржий
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У Києві планують провести протиаварійний ремонт естакади Південного мосту.

Про це йдеться у тендері Prozorro.

Планується виконати протиаварійні заходи по ремонту стелі та консолей плити прогонової будови ПРК, в чотирьох прогонах правобережної естакади Південного мостового переходу з боку мосту ім. Є.О. Патона.

Замовником ремонтних робіт є комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів міста Києва "Київавтошляхміст". Підрядник має виконати протиаварійний ремонт до 31 грудня 2024 року.

На ці роботи зі столичного бюджету виділять понад 16 мільйони гривень. Аукціон вже проведено. Переможцем обрано ТОВ "Альтіус-Пром".

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 28 листопада 2023
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