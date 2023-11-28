Столичний ЦУМ представив різдвяні артвітрини, присвячені червонокнижним тваринам

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Ірина Маймур
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ЦУМ Київ у співпраці з UAnimals представили різдвяні вітрини. Вони присвячені тваринам із Червоної книги України, що перебувають під загрозою зникнення.

На вітринах можна побачити рись, хохітву, cову сипуху, безрогого лося, вухатого їжака тощо.

До того ж на п’ятому поверсі ЦУМ у спеціальному попапі представлять перший благодійний дроп колекції зоозахисної організації UAnimals «Червонокнижні».

До колекції увійшли світшоти, футболки, свистунці, шарфи, пледи та інші речі із зображеннями рідкісних тварин. Її мета — привернути увагу до видів тварин, що зникають. Прибуток із продажу колекції спрямують у благодійний фонд UAnimals на порятунок тварин від війни.

Фото: ЦУМ Київ

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Опубліковано: 28 листопада 2023
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