Ім'я Чайковського в назві Національної музичної академії визнали російською пропагандою

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Ірина Маймур
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Експертна комісія Інституту нацпам’яті дійшла висновку, що імʼя композитора Петра Чайковського в назві Національної музичної академії містить символіку імперської політики рф.

Подальше використання назви вважатимуть пропагандою цієї імперської політики.

В Інституті нацпам’яті провели дослідження історії та правової бази використання імені російського композитора в назві Музичної академії. За його результатами визначили, що за походженням, творчістю, мовною і національною самоідентифікацією Петро Чайковський є російським композитором.

Як зазначили експерти, Національна музична академія України отримала ім’я Чайковського внаслідок завоювання росією України, знищення Української Народної Республіки і створення УРСР.

У висновках експертизи відзначили, що Київська консерваторія (зараз — Національна музична академія України) зʼявилася лише за 20 років після смерті Чайковського, в 1913 році. Тому немає жодних підстав, щоб вважати, що композитор заснував академію.

«Показово, що в 1880 р. П. І. Чайковський відмовився від запрошення очолити «музичні справи київського відділення»», — зазначають в Інституті нацпам’яті.

Під час відзначення 100-річного ювілею Чайковського 9 травня 1940 р. згідно з рішенням Президії Верховної Ради УРСР, Ордена Леніна Київській державній консерваторії було присвоєно ім’я П.І. Чайковського. Історичного підґрунтя цьому не було.

«Очевидно, що справжній мотив керівництва УРСР мав політичне підґрунтя: меморіалізація російського композитора в назві провідного музичного навчального закладу мала засвідчити як відданість Москві, так і визнання першості російської культури серед культур союзних республік», — наголосили в Інституті національної пам’яті.

У 1995 році провели реорганізацію Київської державної консерваторії в Національну музичну академію України. Однак ім’я Чайковського залишили.

Ім’ям росіянина назвали провідні заклади культури та музичні події в росії. Тож наразі Чайковський є «чи не найвідомішим у світі російським композитором, а отже — символом російської культури та культурним маркером «русского міра»», підсумували в Інституті нацпам’яті.

Раніше ми писали, що студенти Національної музичної академії України виходили на мітинги з вимогою прибрати ім'я Петра Чайковського з назви їхнього ВНЗ.

Фото: Daryna Masyuk, RUKAVISHNIKO

Погоджуєтеся із результатами експертизи Інституту нацпам’яті?
Опубліковано: 01 грудня 2023
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