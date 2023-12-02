Кияни вимагають встановити валідатори в маршрутках: петиція

Петиція із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Петицію було подано 2 жовтня і станом на 1 грудня вона набрала необхідну кількість голосів.

«Встановивши валідатори у маршрутках, у людей з'явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху», — йдеться в тексті петиції.

На думку автора петиції, таке рішення також спростить проїзд для пільгових категорій.

Наразі звернення має статус «На розгляді».

Раніше ми писали, що в усьому громадському транспорті Львова з грудня запрацює безготівкова оплата проїзду.

Фото: Київпастранс.