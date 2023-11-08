В усьому громадському транспорті Львова з грудня запрацює безготівкова оплата проїзду

З 11 грудня у Львові стане доступною безготівкова оплата проїзду на усіх міських маршрутах. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Безготівково за проїзд можна буде оплатити не тільки банківською картою чи пристроєм з NFC, а й транспортною карткою ЛеоКарт. Її можна буде придбати вже за тиждень. Водночас залишається можливість оплати готівкою у водія.

«На цьому етапі матимемо повний облік пасажирів та коштів, в тому числі і готівкових, будемо бачити валідації на кожному з маршрутів та на кожному автобусі. Водії ж зможуть отримувати офіційну прозору заробітну плату. Після того, як вся система якісно запрацює, а у пасажирів буде можливість розраховуватися різними способами, будемо переходити на етап оплати транспортної роботи перевізникам», — зазначають у пресслужбі.

З 11 грудня можливість пільгового проїзду буде доступною лише власникам персоналізованої транспортної картки ЛеоКарт. Інші посвідчення, що надають право на пільговий проїзд більше не діятимуть.

Раніше ми писали , що у Києві в перших маршрутках приватного перевізника встановили валідатори.

Фото: Роман Балук.