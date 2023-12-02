На вулиці Франка почали руйнувати будинок 1899 року

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Наталія Габрух
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На вулиці Івана Франка в центрі Києва почали руйнувати будівлю, зведену в 1899 році. Про це повідомляють у пам’яткоохоронній спільноті «Цегла».

Активісти викликали поліцію. Правоохоронці затримали виконроба та склали протокол про адміністративне правопорушення — проведення робіт без належно погодженої документації. Штраф склав 1700 грн.

«У разі продовження робіт — на будівельників чекає кримінальна відповідальність», — повідомляють у «Цегла».

Нагадаємо, що 14 липня будинок професора Івана Михайловського 1899 року, розташований на вулиці Івана Франка, 26А, почали розбирати. У Міністерстві культури та інформаційної політики України пояснили, що дім мали реставрувати. Активіст Дмитро Перов викликав поліцію, було складено заяви за фактом проведення незаконних будівельних робіт, і пообіді роботи вдалося зупинити. Однак забудовник вже встиг зняти з будинку столітні дерев’яні дошки з даху й демонтувати елементи перекриття стін.

Як повідомив Департамент міського благоустрою, станом на 12:51 17 липня будівельні роботи на вулиці Івана Франка, 26 зупинені через відсутність у забудовника повного пакета документів. Там зазначили, що інспектор благоустрою ще 15 липня вніс припис із вимогою надати відповідну документацію. 17 липня зранку на місце викликали поліцію, аби зупинити роботи. Наразі вони не відбуваються.

Будинок, розташований на вулиці Івана Франка, 26А, був зведений наприкінці 19 століття. Там проживав музикант-флейтист і професор Іван Михайловський, соліст оркестру Київської опери.

Раніше ми писали, що будівлю на вулиці Франка продали за 12,8 млн грн. Вона межує з будинком XIX століття, який почали розбирати.

Фото: «Цегла».

Як вважаєте, це зупинить будівельників від подальшого руйнування пам’ятки?
Опубліковано: 02 грудня 2023
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