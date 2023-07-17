Будівлю на вулиці Франка продали за 12,8 млн грн. Вона межує з будинком XIX століття, який почали розбирати

Минулоріч Департамент комунальної власності КМДА продав за 12,8 млн гривень нежитлову будівлю на Івана Франка, 26Б. Вона межує з будинком Івана Михайловського 1899 року, який почали нещодавно розбирати будівельники.

Про продаж свідчить інформація на сайті prozorro.sale.

Зазначається, що споруду на Івана Франка, 26Б купила громадська організація «Асоціація Національно-патріотичного виховання дітей та підлітків». Нею керував Олег Піднебенний.

За інформацією журналіста Володимира Бондаренка, Піднебенний керує низкою компаній, які належать Сергію Коровченку. Це чоловік Влади Молчанової, яка є власницею будівельної компанії Stolitsa Group. Саме ця компанія, ймовірно, розпочала будівництво ЖК H2O на березі озер Тягле та Небреж. Зазначена територія, як повідомив активіст Дмитро Перов, має природно-заповідний та природоохоронний статус.

Нагадаємо, що 14 липня будинок професора Івана Михайловського 1899 року, розташований на вулиці Івана Франка, 26А, почали розбирати. У Міністерстві культури та інформаційної політики України пояснили, що дім мали реставрувати. Активіст Дмитро Перов викликав поліцію, було складено заяви за фактом проведення незаконних будівельних робіт, і пообіді роботи вдалося зупинити. Однак забудовник вже встиг зняти з будинку столітні дерев’яні дошки з даху й демонтувати елементи перекриття стін.

Як повідомив Департамент міського благоустрою, станом на 12:51 17 липня будівельні роботи на вулиці Івана Франка, 26 зупинені через відсутність у забудовника повного пакета документів. Там зазначили, що інспектор благоустрою ще 15 липня вніс припис із вимогою надати відповідну документацію. 17 липня зранку на місце викликали поліцію, аби зупинити роботи. Наразі вони не відбуваються.

Будинок, розташований на вулиці Івана Франка, 26А, був зведений наприкінці 19 століття. Там проживав музикант-флейтист і професор Іван Михайловський, соліст оркестру Київської опери.

Фото: Дмитро Перов