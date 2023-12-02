Etnodim анонсував нову колекцію, натхненну українськими народними орнаментами та східними регіонами

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Наталія Габрух
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Український модний бренд Etnodim випустив колекцію з трьох вишиванок, кожна з яких відображає унікальність української писемності, східних регіонів та українського народного орнаменту. Про це повідомляють у соцмережах Etnodim.

Перша модель з колекції має назву «Рутенія». В Etnodim зазначають, що Рутенія — стара назва України.

А ще, це справа життя Василя Чебаника, українського графіка-художника, що відроджує унікальність української писемності.

«Автор присвятив цій справі понад 40 років свого життя та надихнув нас на перенесення літер в сорочку, адже кожна з них має свій символізм та вражаючу історію створення», — коментують в Etnodim.

Вишиванка під назвою «Абрикоси», розроблена для відображення багатої культурної спадщини, талантів та неповторної ідентичності східноукраїнських регіонів. Вона присвячена Донеччині та Луганщині.

«На основі поетичної метафори авторки Люби Якимчук, ми створили орнамент, що символізує незламність Сходу», — зазначають в Etnodim.

Третя вишиванка створена на основі візерунка з видання «Український народний орнамент» 1987 року, авторкою якого є письменниця Олена Пчілка.

Придбати вишиванку можна за посиланням.

Раніше ми писали, що Etnodim представив вишиті рушники «Повернись живим».

Фото: Etnodim.

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Опубліковано: 02 грудня 2023
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