Музей Ханенків вперше від початку вторгнення відкрив виставку з власної колекції

У київському Музеї Ханенків відкрилася виставка «Золотом, кольором, світлом». Вона присвячена 175-річчю художника Вільгельма Котарбінського. Про це повідомляє «Українська Правда. Життя».

Це перший проєкт від початку російського повномасштабного вторгнення, що показує частину колекції музею.

На виставці можна подивитись на роботи Вільгельма Котарбінського з музейної збірки. Також покажуть окремі частини декору «Червоної вітальні» музею, 84 поштові картки з приватної колекції Олександра Жуковського та книги з бібліотеки Ханенків.

Графік роботи: середа — неділя, 10:30 – 18:00 (каси до 17:30).

Проте окремі роботи та частини декору, створені Котарбінським, у супроводі кураторів можна буде побачити щочетверга. Це пов’язано з безпековими обмеженнями та через пошкодження, які отримав музей 10 жовтня 2022 року, коли поблизу будівлі прилетіла російська ракета.

Виставка триватиме до 28 січня 2024 року. Вартість входу — 100 грн.

Вільгельм Котарбінський — польсько-український художник-монументаліст. Брав участь у розписі Володимирського собору.

Символіст Котарбінський у своїх творах зображував біблійні та історичні сюжети, побутові сцени, фантастичні та алегоричні образи.

Він створив оздоблення для зали Музею Ханенків, що має назву «Червона вітальня».

Раніше ми писали, що про роботу Музею Ханенків під час війни зняли документальний фільм .

Фото: «Українська Правда. Життя», Вікіпедія.